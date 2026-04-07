Nella notte, un'affermazione di un ex presidente ha attirato l'attenzione dei media: si è detto convinto che una civiltà possa scomparire per sempre, specificando che questa eventualità potrebbe verificarsi a causa di un possibile intervento contro l'Iran. La dichiarazione è stata rilasciata senza ulteriori dettagli e ha suscitato reazioni nel mondo politico e diplomatico, senza che siano stati comunicati altri sviluppi o azioni concrete in merito.

"Stanotte morirà un'intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse ma probabilmente succederà". Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Poi, aggiunge: "Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell'Iran!". Intanto la Casa Bianca nega di aver preso in considerazione l'uso di armi nucleari contro l'Iran, poco dopo che Donald Trump ha annunciato che "un'intera civiltà morira stanotte" se il suo ultimatum non verrà rispettato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Un'intera civiltà morirà per sempre". L'annuncio di Trump: Iran nel mirino

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L’ultimo folle messaggio di Trump contro l’Iran e quel punto di non ritorno sempre più vicino: «Stasera un’intera civiltà morirà»Le minacce di Donald Trump contro l’Iran non si arrestano e, anzi, stanno raggiungendo nuovi livelli di aggressività.

Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA

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Si avvicina l’ultimatum di Donald Trump all’Iran: alle otto di sera, orario di Washington, gli Stati Uniti daranno via a una raffica di bombardamenti senza precedenti, se non si sarà raggiunto un accordo nel frattempo. Trump minaccia di colpire le centrali elettrich - facebook.com facebook

Braga (Pd) a Crosetto: “Non ha saputo dire niente su Trump nemmeno oggi, giustificate la sua guerra in Iran” x.com