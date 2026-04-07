Ungheria anche chi non ama Fidesz beneficia delle sue politiche transfrontaliere

In Ungheria, si osserva che anche chi non sostiene il partito di governo può trarre vantaggio dalle sue politiche che coinvolgono altri paesi. La configurazione geografica del territorio, ridotta di dimensioni successivamente a un trattato internazionale, influisce sulle relazioni e sulle iniziative adottate dal governo locale con i paesi vicini. Queste politiche transfrontaliere sono state al centro di discussioni pubbliche e politiche negli ultimi tempi.

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