Un’esplosione di energia sonora | i Chronics portano il Power Pop a Bertinoro

Un’esplosione di energia sonora è pronta a investire il Circolo culturale "La Rimbomba". Venerdì 10 aprile alle 21,30, il palco del locale bertinorese ospiterà il concerto dei Chronics, storica formazione bolognese che ha saputo esportare il proprio sound ben oltre i confini nazionali. Nati sotto le Due Torri ma con lo sguardo rivolto alla scena underground internazionale, i Chronics hanno costruito la propria identità musicale ispirandosi a pilastri come Real Kids, Lyres e Ramones. La loro proposta è una miscela esplosiva di power pop e garage, eseguita con una marcata attitudine punk. Il loro percorso discografico ha radici profonde: già nel 1999 la band attirò l'attenzione della Rip Off Records di San Francisco, etichetta di culto assoluto per gli amanti del genere negli anni Novanta, che pubblicò il loro primo 45 giri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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