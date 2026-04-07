Underwaves Red Code e Darkpools | all’Ippodromo arriva la grande serata metal

Venerdì 10 aprile l’Ippodromo di Trieste ospiterà il Core Inflation Fest, una serata dedicata alla musica metal. L’evento avrà inizio alle 20.30 con ingresso gratuito e vedrà esibirsi band come Underwaves, Red Code e Darkpools. La serata si svolgerà nell’area dell’ippodromo e sarà rivolta agli appassionati di generi più pesanti.

Venerdì 10 aprile l’Ippodromo di Trieste apre le porte alle 20.30 a sonorità più dure, con il Core Inflation Fest, a ingresso gratuito. Un appuntamento interamente dedicato alle realtà della scena metal, alternative metal e metalcore che portano avanti progetti di musica originale e indipendente, con la prima e unica tappa italiana del tour europeo degli Underwaves e due gruppi dei gruppi più promettenti del territorio, i Red Code e i DarkPools, in apertura. Provenienti dalla Romania, nella prima e unica tappa italiana del loro tour europeo che li porterà dall’Olanda alla Polonia al cuore dei Balcani, gli Underwaves sono una band alternative metalcore formatasi nel 2017. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Dj, contest e grandi emozioni: a Milano arriva la grande festa di Red BullDopo la finale nazionale al Lanificio di Roma lo scorso novembre, Red Bull Turn It Up entra nella sua fase più attesa con la finale europea, in... Claude Code si aggiorna: arriva Code Review per controllare il codiceNel mondo dello sviluppo software, oggi l’AI non si limita a scrivere codice: può anche revisionarlo.