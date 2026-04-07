L’Ancona si prepara a scendere in campo nelle prossime quattro gare, con l’obbligo di ottenere risultati positivi per salire in testa alla classifica. La squadra ha davanti a sé un percorso che potrebbe determinare il suo destino nel campionato, ma dovrà anche sperare in eventuali passi falsi delle rivali. Le prossime sfide rappresentano un momento chiave, in cui ogni risultato avrà un peso determinante sulla posizione finale.

Quattro turni per riconquistare la vetta, quattro partite che decideranno il campionato e in cui l’ Ancona dovrà sempre vincere, sperando in un passo falso delle dirette concorrenti per il primato, a cominciare dall’ Ostiamare, prima in classifica con 70 punti, per proseguire con il Teramo, seconda in coabitazione con i dorici a quota 68. L’Ancona il passo falso lo ha commesso giovedì scorso, perdendo in casa proprio contro il Teramo. Ora, se vuole provare a vincere il campionato, dovrà sempre vincere, a cominciare da domenica prossima a Fossombrone. Vincere e sperare. Sperare in un’Ostiamare frenata o battuta a Notaresco, sperare che il Teramo scivoli sul confronto al Bonolis contro il Termoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una stagione in 4 partite. Ancona obbligata a vincere. Sperando in passi falsi altrui

I giallorossi visti dall’allenatore Manoni. "Recanatese, vietati passi falsi. A San Marino quasi una finale»Nessuna nuova, buona nuova, sul fronte acquisti: stallo su tutta la linea, Alessandro Eleuteri in primis con i tifosi e soprattutto il tecnico...

Totti sfida San Siro: «Inter obbligata a vincere, ma la Roma sia coraggiosa»di Redazione Inter News 24 Totti, l’ex capitano giallorosso analizza il big match di San Siro: la corsa al quarto posto e l’insidia Como.

Argomenti più discussi: Aeroporto di Ancona: tris di novità per la stagione estiva; Ancona, rialzarsi dopo la batosta. Subito nel mirino il Fossombrone; Calcio serie D, nel turno prepasquale il Teramo ad Ancona si gioca la stagione; Serie A, Final Eight: da Eboli ad Ancona, è sempre Feldi-Covei Meta Catania. Fuori L84 Torino (ai rigori) e una grande Roma 1927.

Dal 19 febbraio via alla stagione crocieristica ad AnconaNel 2026 ad Ancona ci sarà una stagione crocieristica più lunga. Inizierà il 19 febbraio con l'arrivo della nave Viking Star, che ha chiuso il calendario 2025 proprio sabato scorso, e che chiuderà il ... ansa.it

ÈTv Marche. . Ancona, rinasce il faro del colle dei Cappuccini - facebook.com facebook

Daniele Silvetti ribadisce il proprio No al banchinamento del Molo Clementino: «Ancona non è Miami» x.com