Una scossa elettrica per l’opposizione a Orbán

A Göd, cittadina di circa 18.000 abitanti situata a meno di un’ora di treno dalla capitale ungherese, si registra un episodio che ha coinvolto l’opposizione politica. La zona, nota per il suo andamento urbano allungato, ha assistito a un evento che ha acceso i riflettori sulle dinamiche politiche locali e nazionali. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazioni e tensioni in vista di prossime elezioni.

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