È stato pubblicato recentemente il nuovo cortometraggio di Simone Massi intitolato

È uscito da poco Una rosa, ultimo lavoro di Simone Massi, dedicato al popolo palestinese. Poco più di quattro minuti per 1.500 tavole che hanno permesso all’artista pergolese di sfondare l’incredibile cifra di mille premi, conquistati in una carriera trentennale. Massi, come nasce Una rosa e perché la definisce “poesia d’amore e di lotta”? "Nasce per una questione di coscienza, un’animazione concepita come poesia d’amore per la vita e di lotta contro l’ingiustizia, quella che il popolo palestinese sta subendo da decenni. La menzogna che gli occidentali e i loro alleati sono il bene e gli altri il male da estirpare è diventata insostenibile, mi fa vergognare di appartenere alla razza umana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Una rosa“ di Simone Massi per sognare la pace

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Si parla di: Una rosa di Simone Massi per sognare la pace.

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