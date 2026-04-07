Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone | soccorsi urgenti in azione

Nella giornata di martedì 7 aprile, due incidenti hanno richiesto interventi di emergenza nella provincia di Lecco. In Valsassina, una donna è stata investita, mentre ad Annone Brianza un ciclista è stato travolto. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle condizioni dei feriti o alle cause degli incidenti.

Una donna investita a Primaluna e un ciclista travolto ad Annone Brianza. Doppio intervento d'urgenza dei soccorsi nella giornata di oggi, martedì 7 aprile, nei due comuni della provincia lecchese. Il primo incidente, il più grave, è avvenuto alle 10.15 in via Provinciale a Primaluna, località. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Incidente in Valsassina: soccorsi urgenti lungo la Sp62Incidente stradale con sei persone coinvolte tra cui tre minorenni in Valsassina. Temi più discussi: Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione; Pedone investito a Primaluna, donna soccorsa in codice rosso; Primaluna. Donna investita a Cortabbio, soccorsa in gravi condizioni; PRIMALUNA: 56ENNE INVESTITA SULLE STRISCE IN VIA PROVINCIALE, È GRAVE. Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azioneIn mattinata incidente a Primaluna con una 56enne rimasta ferita in modo grave. Alle 12.30 l'intervento in Brianza per prestare aiuto a un 68enne, poi trasferito in ospedale in codice giallo ... leccotoday.it PRIMALUNA: 56ENNE INVESTITA SULLE STRISCE IN VIA PROVINCIALE, È GRAVEI sanitari hanno stabilizzato la ferita sul posto prima del trasporto in ospedale in codice rosso, indice della gravità delle condizioni. valsassinanews.com ': , Ore di apprensione nella notte tra domenica e lunedì 6 aprile in Alta Valsassina, sul territorio di Premana, dove un - facebook.com facebook