Una Carrarese stupenda vince il super derby Gli azzurri lasciano lo Spezia in guai seri

Una squadra di Carrarese ha conquistato una vittoria per 3-1 nel super derby contro lo Spezia, lasciando gli avversari in una posizione difficile in classifica. La formazione azzurra ha schierato Bleve tra i pali, con Calabrese, Oliana e Ruggeri in difesa e Zanon, Bouah, Parlanti, Zuelli e Schiavi a centrocampo. In attacco, Finotto e Abiuso hanno partecipato alla fase offensiva, mentre le sostituzioni sono state effettuate nel corso del secondo tempo.

carrarese 3 spezia 1 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Ruggeri; Zanon (85’ Bouah), Parlanti, Zuelli, Hasa (79’ Schiavi), Rouhi (70’ Belloni); Finotto (70’ Distefano), Abiuso (85’ Rubino). A disp. Fiorillo, Garofani, Melegoni, Troise, Lordkipanidze, Sekulov, Torregrossa. All. Calabro. SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Mateju (46’ Lapadula), Hristov, Bonfanti; Sernicola, Vignali (70’ Comotto), Romano (85’ Bellemo), Bandinelli (70’ Adamo), Aurelio (79’ Ruggero); Valoti; Artistico. A disp. Mascardi, Loria, Nagy, Di Serio, Bertoncini, Lorenzelli, Vlahovic. All. D’Angelo. Arbitro: Manganiello di Pinerolo; assistenti Fontani e Cortese; quarto uomo Galipò; var Giua; avar Gualtieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una Carrarese stupenda vince il super derby. Gli azzurri lasciano lo Spezia in guai seri Carrarese Cresce la tensione per il derby. Maglia ’special edition’ contro lo SpeziaDiminuisce giorno dopo giorno il conto alla rovescia verso il derby con lo Spezia. Leggi anche: Carrarese Derby ad alta tensione con lo Spezia. A tifare in Curva Nord ci sarà il vescovo Vaccari Si parla di: Una Carrarese stupenda vince il super derby. Gli azzurri lasciano lo Spezia in guai seri; Carrarese - Catanzaro : 3 - 3 (Serie B): cronaca, tabellino e statistiche. Ad un Monza cinico basta una punizione di Hernani per espugnare lo Stadio dei Marmi e battere la CarrareseCarrara, 21 febbraio 2026 – Una buona Carrarese ha ceduto al Monza per un episodio al termine di una gara in cui meritava miglior fortuna. Tegola dell’ultim’ora per gli apuani con Schiavi che ... lanazione.it