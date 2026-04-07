La tensione a Palazzo Palladini è ormai alle stelle. Dopo una Pasquetta degenerata tra vandalismi e tensioni sociali, la puntata di Un posto al sole in onda stasera 8 aprile su Rai3, segna un punto di svolta decisivo, soprattutto nel rapporto tra Roberto Ferri e sua figlia Cristina. Un episodio che promette conseguenze profonde e nuovi equilibri pronti a incrinarsi. La puntata dell’8 aprile si apre su ciò che è accaduto in seguito alla festa clandestina organizzata dalla figlia di Roberto e allo schiaffo ricevuto da Jimmy da uno dei due tamarri qui presenti. Quello che doveva essere un momento di leggerezza si è trasformato in un vero e proprio caos, con atti vandalici che hanno colpito Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un posto al sole, spoiler 8 aprile: Roberto adirato con Cristina

Un Posto al Sole, spoiler 6 aprile 2026: pericolo e imbarazzo alla festa di Cristina, in giardino…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 6 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: cresce la tensione tra Roberto e CristinaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

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Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Roberto non perdona CristinaRoberto viene a sapere quello che è successo alla festa e prende provvedimenti contro Cristina: trama di Un posto al sole dell’8 aprile 2026. dilei.it

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Pierluigi Casiraghi, Dino Baggio, Beppe Signori and Roberto Baggio. x.com

L'assessore Roberto Failoni: "C'è preoccupazione per la situazione internazionale ma permane un moderato ottimismo", Maurizio Rossini (ad Trentino Marketing): "Bell'inverno con crescita dei fatturati ma l'instabilità non fa bene al turismo". Silvio Rigatti (presi - facebook.com facebook