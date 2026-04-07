Un posto al sole spoiler 8 aprile | Roberto adirato con Cristina

Da ilsipontino.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione a Palazzo Palladini è ormai alle stelle. Dopo una Pasquetta degenerata tra vandalismi e tensioni sociali, la puntata di Un posto al sole in onda stasera 8 aprile su Rai3, segna un punto di svolta decisivo, soprattutto nel rapporto tra Roberto Ferri e sua figlia Cristina. Un episodio che promette conseguenze profonde e nuovi equilibri pronti a incrinarsi. La puntata dell’8 aprile si apre su ciò che è accaduto in seguito alla festa clandestina organizzata dalla figlia di Roberto e allo schiaffo ricevuto da Jimmy da uno dei due tamarri qui presenti. Quello che doveva essere un momento di leggerezza si è trasformato in un vero e proprio caos, con atti vandalici che hanno colpito Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Un posto al sole, spoiler 8 aprile: Roberto adirato con Cristina

Un Posto al Sole, spoiler 6 aprile 2026: pericolo e imbarazzo alla festa di Cristina, in giardino…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 6 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

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