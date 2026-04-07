Mercoledì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. La puntata dell’8 aprile 2026 si concentra sul rapporto tra Roberto e Cristina, con il primo che decide di non perdonare la donna. La serie, che segue le vicende dei personaggi nei Quartieri Spagnoli, continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico con nuovi sviluppi e conflitti.

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: Roberto prende provvedimenti contro Cristina. Nunzio e Rossella sotto il nubifragio. Nella puntata precedente del 7 aprile 2026. Nella puntata del 7 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La Pasquetta a Palazzo è in pieno svolgimento nonostante il meteo avverso: Jimmy e Bianca devono fare i conti con le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina e toccherà a Nunzio metterci una pezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Roberto non perdona Cristina

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