Un pezzo di centrodestra svela le carte | Forza Italia Mpa e Udc lanciano Catalano e sfidano gli alleati

Un fronte di centrodestra si sta preparando a sfidare gli alleati all’interno della coalizione. Forza Italia, Mpa e Udc hanno annunciato il sostegno a candidati specifici, tra cui uno chiamato Catalano. La decisione arriva in un momento di tensione tra i diversi partiti, con alcune dichiarazioni che sottolineano come l’unità della coalizione sia fondamentale per il funzionamento del governo regionale.

Non solo un appello all’unità ma anche un ultimatum politico: se non c’è accordo, si profila uno scenario con due candidati e la corsa verso un possibile ballottaggio all'insegna dell'incertezza “L’unità della coalizione di centrodestra non è solo una scelta politica, ma un valore imprescindibile che rappresenta la forza e il motore propulsivo del Governo regionale guidato da Renato Schifani. Con questo spirito di coesione e responsabilità, Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc propongono la candidatura unitaria dell’avvocato Daniela Catalano alla carica di sindaco di Agrigento”. Lo dichiarano Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia; Fabio Mancuso, coordinatore regionale di Mpa-Grande Sicilia e Decio Terrana, coordinatore di Udc Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Centrodestra sempre più lontano dall'accordo: Forza Italia, Mpa e Udc: "No alla candidatura di Firetto"No alla candidatura a sindaco di Lillo Firetto: Forza Italia, Mpa – Grande Sicilia e Udc auspicano la scelta di un candidato unitario del...

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Temi più discussi: Ceffa: Pronto a farmi da parte per il centrodestra unito. Forza Italia: Grazie sindaco, allora votiamo Previde; I rapporti tra Azione e il centrosinistra sono sempre più complicati; Forza Italia, che succede? Cambiano gli equilibri; Elezioni anticipate? Il centrodestra vincerebbe solo con Vannacci. I sondaggi puniscono Meloni, che studia il rimpasto.

Un pezzo di centrodestra svela le carte: Forza Italia, Mpa e Udc lanciano Catalano e sfidano gli alleatiNon solo un appello all’unità ma anche un ultimatum politico: se non c’è accordo, si profila uno scenario con due candidati e la corsa verso un possibile ballottaggio all'insegna dell'incertezza ... agrigentonotizie.it

Elezioni provinciali, Maiuolo: Forza Italia cresce e il centrodestra si conferma forza di governoSoddisfazione per l’elezione di Colosimo e Berlingò. Risultato frutto di lavoro e radicamento. Ora avanti sui prossimi appuntamenti elettorali nei comuni ... catanzaroinforma.it

SUD TV. . Forza Italia a Battipaglia chiede la revoca della delibera sul piano assunzioni 2026-2028: 46 posti previsti, 44 già nel 2026. Sollevati dubbi su legittimità e opportunità politica. Possibile segnalazione al Prefetto. Paolo Panaro #Battipaglia #ForzaItalia - facebook.com facebook

Forza Italia riceve l’input a cambiare pelle, ma il partito non ha ancora scelto il suo leader x.com