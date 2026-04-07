Un demente solo un demente Garlasco furia De Rensis da Giletti

Il caso di Garlasco, riguardante l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, rimane al centro dell’attenzione mediatica quasi vent’anni dopo. Durante una trasmissione televisiva, un intervento ha suscitato reazioni forti, con commenti duri rivolti a una delle persone coinvolte. La vicenda ha alimentato discussioni e polemiche che si sono protratte nel tempo, mantenendo vivo l’interesse pubblico sulla vicenda giudiziaria.

Il caso di Garlasco continua a essere uno dei più discussi e controversi della cronaca italiana. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, il dibattito pubblico non si è mai davvero spento. Le indagini, i processi e le successive polemiche hanno costruito un mosaico complesso, fatto di sentenze definitive ma anche di dubbi che ciclicamente tornano a emergere. Nel corso degli anni, la verità processuale ha individuato in Alberto Stasi il responsabile del delitto, con una condanna definitiva arrivata nel 2015. Tuttavia, nuovi elementi e approfondimenti tecnici hanno riacceso il confronto tra chi ritiene il caso chiuso e chi, invece, continua a parlare di possibili scenari alternativi, alimentando un clima di costante tensione mediatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Mi sono auto registrato”. Garlasco, De Rensis provoca da GilettiIl caso Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico, confermandosi uno dei più discussi e controversi della cronaca italiana.

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Temi più discussi: Garlasco in Tv, Marco Poggi e il rapporto mai interrotto con Sempio. Giletti sbotta: Mi lascia perplesso; Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: Fa paura alla formiche, Maleducato; Garlasco in Tv, scintille Garofano-De Rensis, volano parole grosse. GIletti tuona: Si diffama Stasi, non posso accettarlo; Garlasco in Tv, la cornetta può essere la svolta. De Rensis: La dinamica che ha portato in carcere Stasi va ridisegnata.

Caos su Garlasco da Giletti, De Rensis gela Garofano: Non capisce nulla, fa lo psicologo della mutuaIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna ad accendere gli animi nel salotto di Massimo Giletti. Al centro del dibattito, il contenuto del computer di Alberto Stasi e il presunto movente legato a un ... fanpage.it

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"Qui ci vogliono dei lettini (da psicanalisi, ndr) per il sottoscritto ma anche per Petracalvina e De Rensis, possibilmente singoli sennò il generale Garofano parla subito di orgia..." Massimo Giletti chiude in grande stile una puntata de Lo Stato delle Cose in cui l' - facebook.com facebook

#Garlasco, caos in tv: “Quel DNA non è più da contatto”. Scontro durissimo tra legali e consulenti #Lostatodellecose #Giletti x.com