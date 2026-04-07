A un anno dalla scopertura del delitto, cinque persone sono state arrestate e hanno confessato. L’episodio ha sconvolto la vita di una famiglia e di un’intera comunità. Le autorità hanno condotto le indagini e portato alla luce i dettagli dell’accaduto, portando all’arresto dei sospettati. La notizia è stata riportata da diverse fonti locali e ha suscitato grande attenzione tra i residenti.

di Federico Malavasi Un anno dal giorno in cui l’orrore ha sconvolto la vita di una famiglia e di un’intera comunità. Dodici mesi da quel giorno maledetto in cui, in Colombia, venne ritrovato il corpo senza vita di Alessandro Coatti, biologo 38enne di Longastrino ucciso mentre si trovava a Santa Marta, nella regione caraibica del Paese sudamericano, ex allievo della Scuola Normale di Pisa. Giorni di lacrime e dolore, ma anche di ricordo per una persona che ha lasciato il segno nel cuore dei tanti che gli hanno voluto bene e ne hanno apprezzato l’intelligenza, la sensibilità e la generosità. Nella chiesa di Longastrino è stata celebrata una messa in memoria di Alessandro: "Restiamo uniti nel suo nome", ha detto il parroco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno fa il delitto del biologo. Cinque arrestati hanno confessato

Omicidio del biologo Coatti, l’inchiesta è chiusa, ora il processo: 5 arrestati hanno confessatoFerrara, 4 aprile 2026 – Dopodomani sarà trascorso esattamente un anno dal giorno in cui l’orrore ha sconvolto la vita di una famiglia e di un’intera...

Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato in qualità di indiziato di omicidio Loriano...

Temi più discussi: Un anno fa il delitto del biologo. Cinque arrestati hanno confessato; Plusvalenza da Superbonus: l’extra-tassa da pagare in caso di vendita dell’immobile; Muore a 38 anni dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, ma l’anagrafe la nega a 5 dei suoi figli: battaglia legale per cambiare il destino di molte famiglie; Il Festival dell'Economia di Trento 2026 si allunga a cinque giornate e fa il pieno di sponsor con 53 aziende a bordo. Oltre 300 eventi in programma e un FuoriFestival ancora più ricco di iniziative on field.

Un anno fa in Colombia il brutale omicidio di Alessandro CoattiIl ricercatore 38enne originario del Ferrarese venne attirato in una trappola attraverso una chat di incontri, poi rapito e ucciso da una banda di rapinatori. I genitori: Ci manca la sua immensa sens ... rainews.it

Taurianova per il 5° anno fa memoria delle vittime innocenti delle mafieOtto foto con impressi i volti di 9 vittime innocenti di mafia e per ognuna di queste gigantografie una parola che richiama un valore, una esortazione a rendere viva con gesti concreti e responsabili ... strettoweb.com

Dopo che cinque persone cadute in acqua sono state salvate, arriva l'appello dei vigili del fuoco: "La resistenza della superficie ghiacciata non è garantita, non entrate nel lago: la rottura del ghiaccio può diventare pericolosa" Leggi l’articolo tinyurl.com/ - facebook.com facebook

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