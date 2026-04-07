Umberto conquista Pisa | la pizza lucchese sotto la Torre

Una pizzeria lucchese ha aperto a Pisa, portando con sé la tradizione e i sapori autentici della cucina locale. La nuova sede si trova vicino alla Torre, attirando curiosi e appassionati di pizza. La gestione si concentra su ingredienti scelti con cura e tecniche di preparazione tradizionali, confermando l’intento di offrire un prodotto di qualità. La presenza del locale è già visibile tra i residenti e i visitatori della zona.

Lucca, 7 aprile 2026 – Nuova città, stessa filosofia: qualità, ricerca e sogni che finalmente prendono forma. Dopo sei anni di attività a Lucca, dove la sua pizza ha conquistato ben “ due spicchi ” nella prestigiosa guida del Gambero Rosso, l’imprenditore e rinomato pizzaiolo Umberto Costa è pronto a sbarcare anche nel cuore della movida pisana. L’apertura del nuovo locale, che sorgerà nel largo Ciro Menotti, è prevista intorno a fine mese. Non c’è ancora una data ufficiale, ma l’obiettivo è chiaro: “Pisa è una città che ci è sempre piaciuta – racconta – volevamo andarci da tempo, ma cercavamo il locale giusto. Ci abbiamo messo un po’ a trovarlo, ma finalmente ci siamo lanciati in questa nuova avventura”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Umberto” conquista Pisa: la pizza lucchese sotto la Torre “4 Ristoranti” sotto la Torre di Pisa. La cena al Campano diventa una festaPisa, 2 febbraio 2026 – “Avevamo prenotato per una cena tranquilla dal solito Campano e ci siamo ritrovati nel ristorante vincitore di 4... Iran, flash mob sotto la Torre di Pisa: “Da una settimana senza notizie dei miei familiari”L'iniziativa di solidarietà con il popolo iraniano, organizzata dal Consiglio cittadino Pari Opportunità del Comune di Pisa, in Piazza dei Miracoli.