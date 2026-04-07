Ultimissime Juve LIVE | come cambia la Juve senza McKennie il momento di Openda

Nelle ultime ore, la Juventus ha annunciato l’assenza di McKennie, mentre si guarda con attenzione al momento di Openda. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite senza il centrocampista statunitense, e in attesa di novità sul suo recupero. Sono aggiornamenti che coinvolgono la rosa e potrebbero influenzare le scelte dell’allenatore per le sfide a venire. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale gli sviluppi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 aprile 2026. Openda Juventus, che fine ha fatto il belga!? Momento complicato, il 2-0 contro il Genoa ha confermato una grande verità. Ore 19.50 – Openda Juventus, che fine ha fatto il belga!? Momento complicato, il 2-0 contro il Genoa ha confermato una grande verità McKennie ancora fondamentale ma out con l’Atalanta: come cambia la Juventus senza di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: come cambia la Juve senza McKennie, il momento di Openda Ultimissime Juve LIVE: recupera McKennie, Kelly parla di Juve e del derby d’ItaliaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Ultimissime Juve LIVE: le conferenze di Spalletti e McKenniePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Vlahovic gioca titolare Juventus-Genoa? Le ultime sulle scelte di Spalletti per la gara dei bianconeri a Pasquetta; Quando torna Holm dopo l'infortunio: le ultime sulle condizioni dell'esterno della Juventus. Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Genoa LIVE, 2-0 risultato della partita di Serie A: gol di Bremer, poi McKennie al raddoppio. Gli HighlightsLa Juve dovrà fare molta attenzione alle palle inattive, situazione di gioco dove il Genoa ha in Leo Ostigard un punto di forza. Il centrale norvegese, ex Napoli, ha segnato 5 gol in questa edizione d ... fanpage.it Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali news di giornata x.com