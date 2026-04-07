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Oggi si susseguono aggiornamenti continui dalle fonti di calciomercato, con notizie che riguardano trasferimenti, trattative e ufficialità di nuove firme. La finestra di mercato estiva è aperta e le squadre sono impegnate a rinforzare le proprie rose, mentre i media seguono con attenzione ogni passo delle trattative. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro completo delle mosse più recenti nel mondo del calcio professionistico.

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