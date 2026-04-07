Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le notizie più recenti sul calcio internazionale aggiornate in tempo reale includono trasferimenti, infortuni e risultati di partite disputate nel corso della giornata. Dalle competizioni europee alle leghe di altri continenti, vengono segnalate le principali vicende che coinvolgono club e calciatori. Gli aggiornamenti riguardano anche decisioni ufficiali, come decreti di squalifica o comunicazioni delle federazioni nazionali. Queste notizie vengono diffuse da varie fonti che coprono il panorama calcistico globale.

Mercato Inter, Bastoni nel mirino del Barça! I nerazzurri preparano la metamorfosi: Pedullà racconta alcuni particolari Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Mercato Inter, Bastoni nel mirino del Barça! I nerazzurri preparano la metamorfosi: Pedullà racconta alcuni particolari Napoli, Conte analizza nel post gara: «Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull’acceleratore e difendere lo Scudetto» Milan, Allegri svela: «La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il weekend degli italiani all’estero: gol per Immobile e Sensi, magic moment per Luca ReggianiTra gol siglati, primati in classifica, esordi incredibili e vittorie da record, i neo arrivati lontani dall'Italia si godono le loro nuove esperienze tra sorrisi e anche qualche difficoltà. msn.com

"Una cosa vergognosa" Marotta difende apertamente Bastoni prima di Inter-Roma: "Non merita questo trattamento, in Italia sono tutti psicologi ed esperti di calcio, senza considerare con che uomo si ha a che fare. Leggo che dovrebbe andare all'estero, ma - facebook.com facebook

il motivo per cui all'estero il calcio va alla grande mentre in Italia è allo sfacello è tutto qui. giornalismo serio, non quei 4 scappati di casa che invitano nei nostri programmi sportivi e creano casi mediatici mirati. x.com