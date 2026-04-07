Ultimatum di Trump all’Iran oggi la deadline | Possiamo distruggervi

Oggi si avvicina la scadenza di un ultimatum tra le autorità statunitensi e l'Iran, con una minaccia esplicita di poter distruggere il Paese in una sola notte. La comunicazione arriva da fonti ufficiali e rappresenta un momento di alta tensione tra le due parti, con le autorità statunitensi che ribadiscono la loro posizione in merito a eventuali azioni militari. La situazione resta sotto stretto controllo internazionale.

(Adnkronos) – La conferma sulla scadenza imminente dell'ultimatum all'Iran con la minaccia di distruggere il Paese "in una notte". Donald Trump torna all'attacco contro Teheran, in una giornata scandida dal tradizionale evento di Pasqua alla Casa Bianca ma anche da una conferenza stampa fiume dai toni altissimi. Conferenza dove il tycoon ha più volte lanciato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notteL'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani".

Guerra in Iran, Trump minaccia Teheran: “Possiamo distruggervi in una notte”WASHINGTON (USA) – La diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi...

URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALL’IRAN | USA IN GUERRA

Temi più discussi: Trump, l’Iran potrebbe essere distrutto in una notte e può essere domani; In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); Trump, ultimatum finale all'Iran: la minaccia e il rischio di crimini di guerra; Ultimatum di Trump per la resa dell’Iran: Tra 48 ore scatenerò l’inferno.

Trump, l'ultimatum di Pasqua: L'Iran riapra Hormuz in 48 ore, o sarà l'inferno. L'Iran replica: lo sarà per voi, siete nella paludeIl presidente americano, con un post su Truth Social, ricorda la scadenza fissata per lunedì 6 aprile alle 20:00, ora di Washington. huffingtonpost.it

Ultimo ultimatum? Trump all'Iran: Domani notte potremmo cancellarviA 24 ore dallo scadere del termine dato a Teheran, il presidente degli Stati Uniti avverte ancora il regime. Poi minaccia il carcere per il giornalista che ha ... huffingtonpost.it

L'ultimatum di Trump in scadenza: in programma attacchi nella notte. I negoziatori pessimisti sulla possibilità di un accordo all'ultimo. Intanto esplosioni a Teheran - facebook.com facebook

L'ultimatum di Trump in scadenza: in programma attacchi nella notte. I negoziatori pessimisti sulla possibilità di un accordo all'ultimo. Intanto esplosioni a Teheran x.com