Ultimatum a quattro zampe | il salto del Pastore Tedesco per uscire

Un cane di razza Pastore Tedesco ha mostrato una forte insistenza nel chiedere di uscire, arrivando a compiere un gesto deciso verso la proprietaria. Il cane ha cercato di attirare l’attenzione in modo evidente, mettendo in atto un comportamento che ha attirato l’attenzione di chi era presente. L’episodio si è svolto nel contesto di una richiesta di uscita per la passeggiata quotidiana.

Un Pastore Tedesco ha dato prova di una determinazione estrema per ottenere la sua passeggiata quotidiana, arrivando a lanciare un vero e proprio ultimatum fisico verso la proprietaria. L’episodio, catturato in un video condiviso dall’account @rustythegoodboygsd, mostra come l’animale non sia disposto a tollerare alcun ritardo nell’orario stabilito per uscire. L’azione si è sviluppata durante una giornata di venerdì, quando il cane ha iniziato a protestare per l’attesa prolungata. Inizialmente, l’animale ha utilizzato l’abbaio costante come strumento di pressione, accompagnando i richiami con un energico movimento della coda mentre fissava la madre, che stava filmando la scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ultimatum a quattro zampe: il salto del Pastore Tedesco per uscire I vigili del fuoco salvano un pastore tedesco scivolato in un canale a MedollaModena, 16 marzo 2026 – Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Modena hanno tratto in salvo un pastore tedesco scivolato poco prima in un... Pastore Tedesco cade in un canale a Medolla, salvato dai vigili del fuocoIntervento a lieto fine questa mattina, lunedì 16 marzo, per i vigili del fuoco del Comando di Modena.