La Uisp Siena si sta avvicinando alla fine delle attività invernali e ha dichiarato un allarme sulla situazione energetica, sottolineando la necessità di un sostegno. Durante questa stagione, l’associazione ha raggiunto numeri record e ha superato diversi ostacoli. La chiusura delle attività si avvicina, ma la priorità rimane la gestione delle risorse e il supporto alle iniziative in corso.

La Uisp Siena si sta avvicinando alla chiusura delle attività invernali, con tanti successi centrati, numeri record, ostacoli superati. E difficoltà da fronteggiare: la guerra in Medio Oriente ha portato a un rincaro stanziale delle bollette di energia elettrica e di gas, che pesano tantissimo nella gestione della piscina dell’Acquacalda (l’unica, al momento, a disposizione dei cittadini). Un problema di non poco conto. Presidente Lorella Bernini, quanta preoccupazione c’è? "Tanta: come accaduto per la guerra in Ucraina, da alcuni mesi registriamo una crescita degli importi, le piscine sono impianti che consumano moltissimo. Siamo certi che anche le prossime fatture segneranno un aumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uisp, allarme energia: "Necessario un sostegno"

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