Nella partita tra Udinese e Como, solo un calciatore italiano figura tra i titolari, mentre due allenatori stranieri siedono sulle panchine. La presenza di un solo italiano tra i titolari è uno dei dati che segnano il confronto, che si svolge in un momento di attenzione sulla crisi del calcio nazionale, dopo il risultato ottenuto contro la Bosnia. Il match mette in evidenza la composizione delle rose e dello staff tecnico di entrambe le squadre.

Un solo calciatore italiano tra i ventidue titolari e due mister stranieri in panchina definiscono il quadro di Udinese-Como, una partita che diventa il simbolo della crisi del calcio nazionale dopo il risultato contro la Bosnia. L’evento si inserisce in un momento di profonda riflessione per l’Italia, che ha mancato la qualificazione agli ultimi tre Mondiali. Il dato emergente dal campo è allarmante: l’unico azzurro a partire da titolare è Zaniolo nell’Udinese, mentre il Como schiera una formazione totalmente priva di elementi nazionali. La mancanza di giocatori locali non è un caso isolato, ma un trend che tocca i vertici tecnici. Sia Fabregas, alla guida del Como, sia Runjaic, tecnico dell’Udinese, appartengono a scuole calcistiche estere, segnando un record negativo per la gestione delle squadre nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese-Como, l’allarme calcio: un solo italiano tra i titolari

Leggi anche: Dopo Bosnia-Italia c’è Udinese-Como: un solo italiano titolare e due allenatori stranieri, è record negativo

De Laurentiis non è tra i proprietari più ricchi del calcio italiano: il Napoli è in alto solo perché sa fare bene l’imprenditoreNella classifica stilata da Forbes (e riporta da CalcioeFinanza) dei proprietari più ricchi della Serie A e dei club italiani, spiccano i fratelli...

Udinese-Roma 1-0: gol e highlights | Serie A

Temi più discussi: Serie A: pari Como, vincono Atalanta e Juve. Napoli-Milan 1-0. VIDEO; Infortunio per Okoye con la Nigeria: come sta, le sue condizioni e la situazione verso Udinese-Como; Como, testa all'Udinese: le ultime su Jesus Rodriguez e Ramon; Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions.

L'Udinese frena il Como e riaccende la corsa al quarto posto: tra Runjaic e Fabregas vince la noiaAl Bluenergy Stadium si ferma la striscia di cinque vittorie consecutiva dei biancoblù: la Juve può portarsi a -1 dal quarto posto ... corrieredellosport.it

Udinese-Como 0-0: gli highlights. Fabregas a +4 su Juve e RomaIl Como si ferma dopo cinque vittorie di fila: con l'Udinese è solo 0-0. Partita senza grandi emozioni e senza un ritmo altissimo. Fabregas resta quarto in classifica, guadagna un punto sulla Roma ma ... sport.sky.it

UDINESE-COMO, RECORD NEGATIVO: SOLO DUE ITALIANI IN CAMPO Un dato che fa rumore e alimenta il dibattito. In Udinese-Como si è registrato un record negativo per il calcio italiano. “Su 32 calciatori schierati, solo due italiani in campo”. Un numero c - facebook.com facebook

Dopo la Bosnia ecco Udinese-Como: la partita con un solo italiano titolare x.com