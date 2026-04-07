Un uomo di 43 anni è stato denunciato dai Carabinieri sul litorale di Terracina dopo essere stato trovato in stato di alterazione alcolica mentre si spogliava in spiaggia davanti a numerosi bagnanti. L’episodio è stato segnalato da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato accusato di atti osceni in luogo pubblico e di ubriachezza molesta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio segnalato da alcuni passanti ha richiesto l’intervento dei Carabinieri sul litorale di Terracina, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di sabato sull’arenile nei pressi di via Flacca. L’intervento dei Carabinieri dopo la chiamata al numero di emergenza. La vicenda è emersa dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, con cui alcuni presenti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un uomo che stava creando disagio tra i bagnanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ubriaco, si spoglia in spiaggia davanti a decine di persone: denunciato 43enne pontino

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