Ubriaco picchia il figlio davanti a tutti in trattoria I clienti lo fermano Arrestato un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il proprio figlio minore in una trattoria vicino a Roma. L'incidente è avvenuto di fronte ad altri clienti, che hanno cercato di fermare l’uomo. Secondo quanto riferito, l’aggressione è avvenuta mentre l’uomo si trovava in stato di ebbrezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito l’arresto.

Aveva picchiato uno dei due figli minori davanti a tutti, in una nota trattoria sul lago di Castel Gandolfo, vicino Roma. Poi non contento stava per entrare nella sua auto, in evidente stato di ebbrezza ed è stato fermato. Un 40enne di Ciampino è stato arrestato dai poliziotti del reparto volanti del commissariato di Albano, alla vigilia di Pasqua. L’episodio, riporta oggi da Il Messaggero, è accaduto in una nota struttura ricettiva di via dei Cappuccini nel comune di Albano ma al confine con la nota località turistica. Ad allertare le forze dell’ordine il titolare della trattoria che ha assistito alla scena, mentre i clienti e dipendenti del locale sono intervenuti fin dall’inizio in difesa del bambino. 🔗 Leggi su Open.online

Arezzo: minaccia e picchia lo zio per i soldi. 40enne rintracciato a Firenze e arrestatoAREZZO – La polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un 40enne italiano indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio.

Picchia la moglie davanti al figlio piccolo, arrestato e portato in carcereHa aggredito, minacciato di morte e perseguitato sui social anche l'uomo ritenuto responsabile dei suoi problemi di coppia Arrestato per...

Temi più discussi: Picchia il figlio piccolo nel ristorante, il padre (ubriaco) fermato dai clienti: terrore vicino Roma; Si ubriaca e picchia il padre. Uomo di 47 anni in manette; Nichelino figlio ubriaco aggredisce la mamma in carrozzina | condannato per tentato omicidio non potrà essere suo erede.

Picchia il figlio piccolo nel ristorante, il padre (ubriaco) fermato dai clienti: terrore vicino RomaIn stato di ebbrezza aveva picchiato uno dei due figli minorenni e stava per allontanarsi con l'auto in evidente stato di alterazione, come riferiscono alcuni avventori di una nota ... ilmessaggero.it

Schiaffeggia il figlio al ristorante, poi se la prende anche con gli agenti. Ubriaco arrestatoSegnalato dagli avventori perché, in visibile stato di ebbrezza, ha preso a schiaffoni il figlio dodicenne a cui era caduto del cibo dal piatto ... rainews.it

Dalle indagini sarebbe emerso che, ubriaco, avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, concretizzate in percosse, minacce di morte - anche mediante coltelli e falci - in un controllo ossessivo della sua vita - facebook.com facebook

Si presenta ubriaco al lavoro e viene licenziato, ma il Tribunale lo reintegra x.com