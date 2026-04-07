US Avellino il programma degli allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il calendario degli allenamenti per la settimana prossima. La squadra riprenderà gli allenamenti mercoledì 8 aprile, dopo un giorno di riposo. L’allenamento si svolgerà alle 11:00 e sarà aperto al pubblico. La squadra si allenerà anche nei giorni successivi, con gli orari ancora da definire. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardo alle sessioni di allenamento.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra riprenderà a lavorare dopo un giorno di riposo nella giornata di domani, mercoledì 8 aprile, e si allenerà nei seguenti orari:Mercoledì 8 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte aperte –. 🔗 Leggi su Today.it Avellino, testa alla Reggiana per uscire dalla crisi Temi più discussi: Palermo-Avellino: i dettagli per il settore ospiti del Barbera; Palermo-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti; Palermo-Avellino, biglietti: via libera per i tifosi irpini; Convocati Avellino per Palermo – Ballardini dirama la lista. Avellino, il programma allenamenti fino a sabato: porte aperte ancora domaniL’U.S. Avellino 1912 ha reso noto il programma di allenamenti che completano questa settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Giovedì 26 marzo: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte ... msn.com Palermo-Avellino, biglietti: via libera per i tifosi irpiniI cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ... forzapalermo.it Equilibrio che si conferma: debutti con sconfitte nelle nuove avventure dei tecnici #Avellino - facebook.com facebook Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com