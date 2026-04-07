Il giudice sportivo di serie A ha deciso sanzioni per sette calciatori in seguito alle gare della 31ª giornata. Tra le multe comminate ci sono quelle indirizzate alle squadre di Milano e alle loro società, mentre alcune squalifiche riguardano giocatori di Juventus e un ex calciatore. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda le partite disputate nel fine settimana scorso.

2026-04-07 16:49:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Sono sette i calciatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31esima giornata di campionato. La sanzione più severa è stata inflitta Youssef Maleh, espulso per doppia ammonizione dopo aver “ colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco “; il giocatore della Cremonese è stato squalificato per due giornate, ha ricevuto un’ulteriore ammonizione e dovrà pagare una multa di cinquemila euro. Squalificati e ammende. Per una giornata sono stati squalificati invece Lewis Ferguson (Bologna), Albert Gudmundsson (Fiorentina) e Thomas Suslov (Verona), tutti espulsi, e i diffidati Nicolò Fagioli (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus) e Mateo Pellegrino (Parma). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Giudice Sportivo, multe a Milan e Inter e stop pesante per la Juve e un ex

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