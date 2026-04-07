Tutti pazzi per il Maggiolino | a Bergamo arriva il Bèrghem Bug

A Bergamo si terrà il raduno dedicato al Maggiolino, intitolato «Bèrghem Bug», nei giorni dell’11 e 12. L’evento raccoglierà appassionati e proprietari di questa vettura, famosa per il suo design e la sua storia. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, offrendo esposizioni e attività legate al modello Volkswagen. La presenza di numerose auto d’epoca e di moderni modelli ha attirato molta attenzione tra gli appassionati.

Articolo. La nuova edizione del raduno che omaggia l’iconico modello Volkswagen, in programma l’11 e il 12 aprile, attraverserà la Val Seriana con almeno 150 mezzi «Corre, e corre, e corre, e corre» recitava negli anni Sessanta una pubblicità tedesca per il Maggiolino Volkswagen. E continua a correre anche oggi, con la sua innata carica di simpatia e il borbottio inconfondibile del suo inarrestabile motore boxer raffreddato ad aria. È più di un’automobile, è un simbolo di libertà e spensieratezza che accende l’entusiasmo dei «maggiolinisti». Una grande famiglia che custodisce una filosofia di vita fatta di sorrisi e viaggi lenti. Il mitico veicolo tornerà sulle nostre strade con la quattordicesima edizione del «Bèrghem Bug», l’atteso raduno nazionale dedicato all’icona Volkswagen e ai modelli «Air Cooled». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tutti pazzi per il Maggiolino: a Bergamo arriva il «Bèrghem Bug» Tutti pazzi per il glamoratti. Ma cos'è?Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Villaggio olimpico: tutti pazzi per il cibo italianoOlimpiadi 2026: il trionfo del gusto nel Villaggio di Milano Il vero spettacolo dei Giochi Invernali 2026 sembra essersi spostato… Il vero spettacolo...