Turismo lento | Chiavenna esporta in Campania il modello Cittaslow

Una delegazione di Chiavenna, guidata da Luca Della Bitta e Filippo Pighetti, si è recata nel comune di Gioi, in Campania, per partecipare a un evento dedicato alla promozione del turismo sostenibile. Durante l’incontro, sono state condivise le pratiche del modello Cittaslow, con un focus sulla valorizzazione dei prodotti locali e delle politiche turistiche legate al turismo lento. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti delle due località in un confronto sulla promozione di pratiche turistiche rispettose dell’ambiente.

Luca Della Bitta e Filippo Pighetti hanno guidato una delegazione di Chiavenna in Campania, presso il comune di Gioi, per condividere l’esperienza del turismo sostenibile durante un evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali e delle politiche turistiche. L’iniziativa si è svolta lo scorso fine settimana nel territorio di Salerno, coinvolgendo gli amministratori dell’Unione dei Comuni Alto Calore. L’obiettivo era esportare il modello di crescita basato sulla qualità e la lentezza, trasformando la destinazione in un punto di riferimento nazionale. Il ruolo di Chiavenna in questo contesto non è casuale. Fin dall’estate del 2020, la città detiene il compito di coordinamento internazionale per il progetto Cittaslow Tourism Outdoor, consolidando una strategia che privilegia l’ambiente e l’autenticità rispetto ai flussi di massa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo lento: Chiavenna esporta in Campania il modello Cittaslow Leggi anche: Chiavenna vuole rallentare. Delegazione in Campania per un turismo sostenibile Chiavenna (Valtellina): il borgo alpino celebrato dal Guardian, tra crotti e turismo sostenibile.Chiavenna, piccolo comune della Valtellina, è balzata all'attenzione internazionale grazie a un articolo del Guardian che ne esalta le peculiarità...