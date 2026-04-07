Dopo il lungo ponte di Pasqua, con Napoli e la Costiera Amalfitana che hanno registrato il tutto esaurito, l’associazione di categoria di bed and breakfast, affittacamere e case vacanze ha analizzato la situazione. La denuncia riguarda le criticità nei sistemi di controllo e sicurezza nel settore dei trasporti e del turismo durante le festività, sottolineando che ci sono ancora molte falle da colmare.

Tempo di lettura: 2 minuti Terminato il ponte della Santa Pasqua, l’indomani di una Pasquetta che ha registrato sold out su Napoli e Costiera Amalfitana, l’ associazione di categoria Bed & Breakfast, affittacamere e case vacanze, tira le somme. E rilancia con una proposta: un tavolo tecnico in Regione Campania prima del ponte 25 Aprile e 1 Maggio. “ La chiusura pomeridiana della metropolitana nei giorni festivi, in una destinazione turistica, non è plausibile. Le lunghe code che si sono formate davanti agli ingressi, con tanti viaggiatori colti di sorpresa, rappresentano un fatto intollerabile che mette seriamente in discussione l’appeal di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Turismo e trasporti, dal test di Pasqua troppe falle. La denuncia di Abbac

Caro trasporti a Pasqua in Italia su treni e aerei: biglietti sopra i 400 euro, la denuncia di AssoutentiPrezzi alle stelle per spostarsi in Italia durante le festività Pasquali: lo denuncia Assoutenti, che ha monitorato i costi di aerei e treni in...

Pasqua, le uova indimentacabili. Dal test di gravidanza all’aereo: "I desideri ’farciti’ dei clienti"di Elettra Gullè FIRENZE Scoprire che sta per arrivare la cicogna aprendo l’uovo di Pasqua.

Temi più discussi: TURISMO, EVENTI E GRANDI OPERE NEL CUORE DELLA CITTÀ. QUINTA TAPPA DEL TOUR NEI QUARTIERI IN CENTRO; La guerra in Iran colpisce il turismo organizzato, perdite per quasi 100 milioni di euro; Trasporti, per il Nevegal Trillo è strategico per evitare l’isolamento e sostenere il turismo. Dopo le critiche, la risposta: Indispensabile per turisti e residenti; Alto Adige Guest Pass, primo premio Ue per la mobilità: trasporti gratis per i turisti e meno traffico nelle...

Puglia, il punto su turismo e trasporti: «Una Regione attrattiva, ma serve migliorare la mobilità»Turismo e mobilità costituiscono un binomio inscindibile, fondamentale per il futuro della nostra regione: questo il tema portante del panel «Mobilità e infrastrutture come fattori strategici di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lavoro, ad aprile 500mila assunzioni: turismo e logistica trainano la crescita, frenano industria e costruzioniIl bollettino Excelsior-Unioncamere indica per aprile circa 500mila contratti previsti dalle imprese, con forte spinta da servizi e logistica. Turismo e trasporti trainano la crescita, ma quasi il 45% ... msn.com

#Turismo L’ombra della #crisienergetica sull’estate in #Sardegna, nonostante i segnali positivi a #Pasqua L'assessore Franco #Cuccureddu: "Se la #guerra continua ancora un mese si rischia un #taglio fino a un terzo dei #voli mondiali" - facebook.com facebook

Pasqua da record per il turismo di Roma, Gualtieri: "Quasi mezzo milione di arrivi" ift.tt/0ZLa2VR x.com