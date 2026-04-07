Dopo le proteste dei residenti, Anas ha annunciato un intervento sul tratto della strada del Turchino tra la rotonda di Belforte e il confine ligure. L’azienda prevede di destinare 1,7 milioni di euro per i lavori di asfaltatura, che riguarderanno la sistemazione del manto stradale in quella zona. La decisione arriva dopo le richieste di intervento da parte della comunità locale.

Anas interverrà sul tratto della strada del Turchino tra la rotonda di Belforte e il confine ligure con un investimento di 1,7 milioni di euro. L’operazione nasce per risolvere le criticità dell’asfalto in un’area strategica per il collegamento tra Piemonte e Valle Stura. L’annuncio dell’ente gestore arriva a distanza di una settimana dalle contestazioni sollevate dal Gruppo Viabilità Valli Stura e Orba. L’associazione aveva segnalato l’insistenza di avvallamenti e buche lungo i sei chilometri che collegano frazione Gnocchetto a via Voltri. Il disagio è particolarmente sentito da chi attraversa quotidianamente il valico dalla Liguria per motivi professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turchino: 1,7 milioni per l’asfalto, Anas interviene dopo le proteste

Piogge record e asfalto distrutto: dal Campidoglio 30 milioni per rifare le strade dei quartieriTrenta milioni di euro per sistemare le strade più ammalorate della cosiddetta “viabilità locale”.

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