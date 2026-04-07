A Torino è stato eseguito un intervento chirurgico su un paziente affetto da tumore al colon, mantenendo il paziente sveglio durante l’operazione. Questa tecnica permette di intervenire anche su persone considerabili troppo fragili per interventi tradizionali, offrendo una soluzione che può ridurre rischi e complicazioni. La procedura si basa su approcci meno invasivi e consente di monitorare meglio la risposta del paziente durante l’intervento.

Consentire una soluzione chirurgica a pazienti giudicati inoperabili perché troppo fragili. È davvero innovativo l’approccio utilizzato nel caso di un uomo di 76 anni con un tumore sanguinante del colon destro e una situazione molto complessa, operato da sveglio con successo alle Molinette di Torino. Un approccio studiato ad hoc, che ha integrato tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica, evitando l’anestesia generale e riducendo stress e utilizzo di farmaci. Il bilancio di questa operazione da primato è davvero positivo e il recupero dell’uomo è definito “eccezionale” dai sanitari. “A quanto risulta, si tratta del primo caso documentato a livello internazionale di una resezione colica maggiore eseguita con questa specifica tecnica sinergica”, dicono dalla struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore al colon asportato a Torino su un paziente sveglio, i vantaggi

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