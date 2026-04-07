Trump | Un' intera civiltà può finire stanotte Il Papa | Inaccettabile minaccia Inviato Onu verso Teheran liberata la giornalista Usa
Le parole di un ex presidente hanno suscitato reazioni diverse, mentre il leader religioso ha definito inaccettabile una minaccia proveniente dall’estero. Un inviato delle Nazioni Unite si sta spostando verso Teheran, dopo che una giornalista americana, rapita sette giorni fa in Iraq, è stata liberata. La situazione tra le parti coinvolte resta tesa, con sviluppi che si susseguono nelle ultime ore.
L'inviata Shelly Kittleson era stata rapita sette giorni fa: «Ora deve lasciare l'Iraq». Il rilascio in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, gruppo paralimitare sciita iracheno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump: «Un'intera civiltà può finire questa notte». Interviene il Papa: «Inaccettabile minaccia». Liberata la giornalista UsaL'inviata Shelly Kittleson era stata rapita sette giorni fa: «Ora deve lasciare l'Iraq».
Trump: «Stanotte un’intera civiltà può finire», la risposta di Teheran. Liberata in Iraq la giornalista Usa Shelly Kittleson – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».
Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Usa e Israele bombardano Qom e Kharg, distrutti ponti e ferrovie. I Pasdaran: il conflitto si può estendere. La diretta; Trump: Stanotte morirà un’intera civiltà. Teheran: Chiuse le comunicazioni con gli Usa. Liberata la giornalista Shelly Kittleson.
Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovie - LIVEBLOGPoi: 'Tuttavia questa notte potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso'. Media iraniani: 'Sospesi tutti i canali di comunicazione con gli Usa'. Teheran ai giovani: 'Formate catene umane intorno ... ansa.it
Intera civiltà morirà, Onu allarmata per minacce di Trump a IranNazioni Unite, 7 apr. (askanews) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto molto turbato dalle minacce di Donald Trump contro l'Iran. A riferirlo è stato il portavoce Stephane Du ... libero.it
#Libano #Reportage La guerra arriva nella Bekaa. Onu: #Israele acceca videocamere dei caschi blu. A oriente i villaggi si svuotano. Colpiti gli unici due ponti a Est. Ecco cosa abbiamo nella terra di nessuno. @nelloscavo inviato a Mashghara @Avvenire_Nei x.com
Lettera dell’Iran all'ONU in merito agli attacchi israelo-americani contro le infrastrutture nucleari iraniane Il 5 aprile, ora locale, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha inviato una lettera alle Nazioni Unite, presentando una ferma protesta e lanciando - facebook.com facebook