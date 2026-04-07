Trump | Un' intera civiltà può finire stanotte Il Papa | Inaccettabile minaccia Inviato Onu verso Teheran liberata la giornalista Usa

Le parole di un ex presidente hanno suscitato reazioni diverse, mentre il leader religioso ha definito inaccettabile una minaccia proveniente dall’estero. Un inviato delle Nazioni Unite si sta spostando verso Teheran, dopo che una giornalista americana, rapita sette giorni fa in Iraq, è stata liberata. La situazione tra le parti coinvolte resta tesa, con sviluppi che si susseguono nelle ultime ore.