Trump | Un’intera civiltà potrebbe morire L’allarme che spaventa

Una dichiarazione shock, attribuita a un ex presidente, afferma che un’intera civiltà potrebbe scomparire durante la notte. La frase, forte e inquietante, non si limita a essere un’osservazione politica, ma si presenta come un’immagine concreta e drammatica. Le parole sono state pronunciate in un contesto pubblico e hanno suscitato reazioni di preoccupazione tra l’opinione pubblica e gli esperti.

“ Un’intera civiltà potrebbe morire stanotte “. È una frase che pesa come un macigno, una frase che non è solo una dichiarazione politica, ma un’immagine precisa, violenta, definitiva. A pronunciarla è stato Donald Trump, nel pieno di un’escalation internazionale che, ora dopo ora, sta facendo salire il livello di allerta globale. Subito dopo, la risposta dell’Iran: chiusi i canali di comunicazione con gli Stati Uniti. Un segnale netto, che segna un ulteriore irrigidimento dei rapporti in uno scenario già estremamente fragile. Nel frattempo, sul campo, si moltiplicano gli episodi di tensione. A Qom e Kashan sono stati colpiti ponti e ferrovie, mentre a Istanbul si registrano spari nei pressi del consolato israeliano, con due morti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Trump: “Un’intera civiltà potrebbe morire”. L’allarme che spaventa Trump: ‘Un’intera civiltà potrebbe morire stanotte’. La Casa Bianca nega di considerare l’uso dell’arma nucleare in IranABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni di Trump e posizione della Casa Bianca La crisi in Medio Oriente continua ad aggravarsi, accompagnata da... “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha... Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Trump: Stanotte un'intera civiltà potrebbe scomparire; 'Un'intera civiltà morirà': i mercati crypto sotto pressione mentre Trump intensifica la retorica nei confronti dell'Iran; Trump: Stanotte un'intera civiltà potrebbe scomparire. L'Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Usa. Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovieLa guerra del Golfo ha vissuto un'ennesima e drammatica giornata, con la comunità internazionale sospesa sull'ultimatum di Donald Trump a Teheran per Hormuz. ansa.it Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovie - LIVEBLOGPoi: 'Tuttavia questa notte potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso'. Media iraniani: 'Sospesi tutti i canali di comunicazione con gli Usa'. Teheran ai giovani: 'Formate catene umane intorno ... ansa.it "Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in riferimento al conflitto in Iran. Tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/D2lar #n - facebook.com facebook Braga (Pd) a Crosetto: “Non ha saputo dire niente su Trump nemmeno oggi, giustificate la sua guerra in Iran” x.com