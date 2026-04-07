Trump sotto attacco | Estremamente malato e fermate la follia L’America si spacca sulla guerra all’Iran

Le dichiarazioni di un ex presidente americano hanno scatenato reazioni intense, con alcuni che lo definiscono “estremamente malato” e altri che chiedono di “fermarsi con la follia”. La polemica riguarda le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il dibattito che si accende nel contesto di una divisione profonda all’interno della politica statunitense. Le affermazioni sono state fatte in un momento di grande fermento e tensione tra le parti coinvolte.

Le parole arrivano come un’accusa diretta e senza filtri nel cuore della politica americana. Il leader democratico alla Camera Hakeem Jeffries rompe gli indugi e chiama in causa i repubblicani, chiedendo un intervento immediato per fermare quella che definisce senza mezzi termini la “follia di Trump”. Il riferimento è alle minacce del presidente contro l’Iran, con toni sempre più duri e il rischio concreto di un’escalation militare che potrebbe avere conseguenze globali. Il clima a Washington si fa incandescente, con uno scontro politico che ormai si intreccia apertamente con la gestione della crisi internazionale. Jeffries affida il suo messaggio a un post pubblico, ma il contenuto ha il peso di una presa di posizione istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump sotto attacco: “Estremamente malato” e “fermate la follia”. L’America si spacca sulla guerra all’Iran Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate”. Media: “Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore”Le notizie del 14 gennaio sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso. Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate”. Media: “Possibile attacco USA nelle prossime 24 ore”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso. Trump sul Venezuela: “Attacco spettacolare, senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale” Argomenti più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Trump contro la Nato, diritti trans sotto attacco, la sfida tech con la Cina, mezzo secolo di Apple; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Comunicazione Italiana. Donald Trump, i dubbi sulla salute mentale: l'ipotesi del «narcisismo maligno» e i sintomi del declino cognitivoGaffe diplomatiche, dichiarazioni contraddittorie e una comunicazione sempre più caotica: attorno a Donald Trump non si discute più ... msn.com Trump, il disastro nei sondaggi: il suo indice di gradimento sotto di 17 punti. «Peggio di Biden dopo la disfatta in tv» Mancano sette mesi alle elezioni di metà mandato I sondaggi danno il presidente in calo di popolarità: il problema non sono i missili su Tehera x.com Il consenso di Donald Trump negli Stati Uniti è ormai ampiamente sotto il 40%. Non è solo la guerra in Iran a pesare, ma anche le morti causate dall’Ice a Minneapolis e la totale mancanza di una gestione seria dell’economia. Questa sua crescente impopolarit facebook