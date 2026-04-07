Il presidente degli Stati Uniti ha recentemente rivolto nuovi ultimatum all’Iran, mantenendo una posizione di pressione sulla questione nucleare. Le sue dichiarazioni, fatte in un contesto di tensione internazionale, sono state seguite da reazioni di vari attori coinvolti, anche se finora non si sono registrati cambiamenti significativi nella situazione. La situazione rimane sotto osservazione, con l’attenzione rivolta alle mosse successive di entrambe le parti.

Firenze, 7 aprile 2026 – Donald Trump continua a lanciarsi in penultimatum all’Iran, ma le minacce del presidente statunitense sembrano sortire effetti modesti. Nel frattempo si avvicinano le elezioni di midterm, a novembre, che potrebbero rivelarsi un discreto problema per la sua amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump sopravvivrà a sé stesso?

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Trump sopravvivrà a sé stesso

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