Donald Trump ha espresso entusiasmo per i progressi degli Stati Uniti nel settore aerospaziale, rivolgendo un saluto agli astronauti coinvolti nella missione Artemis II. In un video, ha affermato che chiederà loro gli autografi e ha detto che hanno reso l’America molto orgogliosa. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione crescente sul programma spaziale statunitense e sui successi delle missioni recenti.

Donald Trump è entusiasta di vedere i grandi sviluppi che gli Usa stanno portando a termine nel settore aerospaziale. «La vostra missione apre la strada al ritorno sulla Luna. E poi punteremo a Marte». Così l’inquilino della Casa Bianca si è congratulato con l’equipaggio di Artemis II, che ha completato il sorvolo lunare e al momento si è appena riattivato in un viaggio di quattro giorni per atterrare sulla Terra. «Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa», ha sottolineato il presidente americano, senza dimenticare che il lavoro svolto dagli astronauti in orbita ha «ispirato il mondo intero». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump si complimenta con gli astronauti di Artemis II: “vi chiederò gli autografi. Avete reso l’America davvero orgogliosa” (video)

Artemis II, Trump si congratula con gli astronauti: "State facendo un lavoro fantastico"Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna.

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