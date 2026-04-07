L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di poter distruggere l’Iran in quattro ore, utilizzando un linguaggio che sembra indicare una volontà di intervento militare immediato. La sua presa di posizione si presenta senza filtri diplomatici, accentuando il tono di una minaccia diretta e senza mezze misure. La frase chiude le possibilità di un negoziato, lasciando intendere una posizione molto decisa rispetto alle tensioni con l’Iran.

Il linguaggio è quello di una guerra totale, senza più filtri diplomatici né attenuazioni retoriche. Donald Trump ha scelto di parlare in modo diretto, brutale, quasi definitivo, fissando una scadenza precisa e trasformando il negoziato con l’ Iran in un aut-aut senza margini. L’ultimatum, annunciato durante una conferenza stampa convocata alla Casa Bianca, lega il destino del conflitto a una scelta immediata: accettare il piano americano oppure affrontare una distruzione sistematica delle infrastrutture del Paese. Il tono non è quello della pressione negoziale, ma quello di una minaccia operativa già pronta a tradursi in azione. Il presidente americano ha indicato un orario preciso, le 20 di Washington, le due di notte in Italia, come possibile punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump minaccia ancora l’Iran: “Posso distruggerlo in quattro ore”

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