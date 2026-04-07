Durante un evento a Budapest, tenutosi martedì, l'ex presidente ha dichiarato di sostenere pubblicamente Viktor Orban in vista delle prossime elezioni nazionali ungheresi, previste per il 12 aprile. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discuteva del ruolo del leader ungherese nella politica migratoria del paese.

Donald Trump ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Viktor Orban durante un evento tenutosi martedì a Budapest, in vista delle elezioni nazionali ungheresi previste per il 12 aprile. Il Presidente degli Stati Uniti ha fatto questo intervento tramite una telefonata collegata a un comizio organizzato da JD Vance presso l’MTK Sportpark. L’intervento di Trump avviene in un momento di estrema tensione diplomatica, poiché poche ore prima aveva lanciato una minaccia contro l’Iran. Il Presidente ha avvertito che un’intera civiltà potrebbe scomparire se non venisse riaperto lo Stretto di Hormuz entro le ore 20:00. Il legame tra Washington e Budapest nel contesto elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump lancia Orban: “Un baluardo contro l’invasione migratoria

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Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: È un uomo fantasticoDurante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald Trump, mettendolo in ... lapresse.it

Orban esalta Trump, 'ha chiuso l'era dell'élite progressista globale'Donald Trump ha messo fine al potere dell'élite progressista globale, affermando che il patriottismo non è un crimine ma una virtù. (ANSA) ... ansa.it

A poche ore dall’ultimatum Usa, Trump lancia un avvertimento shock. Teheran interrompe i contatti con Washington e minaccia ritorsioni sul Golfo. Raid su Kharg e tensioni interne al regime mentre cresce il timore di un’escalation fuori controllo. - facebook.com facebook

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