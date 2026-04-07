Trump e Netanyahu evadono da Mondo in Pace | Camille Eid immortala il duo più temuto della politica

Una fotografia pubblicata dal giornalista Camille Eid mostra Donald Trump e Benjamin Netanyahu apparentemente uscire dalla sezione di sicurezza di una struttura psichiatrica chiamata Mondo in Pace. Nella foto, i due leader sono ritratti mentre si allontanano dalla zona di sicurezza, suscitando reazioni di allarme mediatico a livello globale. La scena ha attirato l’attenzione dei media e dei commentatori politici, che hanno interpretato l’immagine come un’indicazione di un evento insolito o significativo.

Allarme globale. o almeno mediatico. Nella foto pubblicata dal giornalista Camille Eid, Donald Trump e Benjamin Netanyahu sembrano protagonisti di un’evasione dalla sezione di sicurezza della struttura psichiatrica Mondo in Pace. La didascalia non lascia spazio a dubbi: «Si prega di segnalare immediatamente qualsiasi avvistamento». Gli internauti si dividono tra il panico e la risata: due leader mondiali in fuga, con lo sguardo serio, ma probabilmente più preoccupati di chi li fotografa che della loro “libertà”. Le autorità locali, naturalmente, precisano che si tratta di una trovata satirica, ma l’immagine ha già scatenato meme e battute virali: qualcuno li paragona a ladri di voti, altri a turisti sperduti in cerca di pace. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump e Netanyahu “evadono” da Mondo in Pace: Camille Eid immortala il duo più temuto della politica Medio Oriente e Iran: lo scrittore Camille Eid all’Acli Life FestivalIl giornalista, scrittore e docente libanese Camille Eid (nella foto) ad Arezzo per approfondire la delicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Keith Kellog: «Trump va capito, non temuto. In Ucraina la pace è lontana»Parla dalla sua casa di Alexandria, a pochi chilometri da Washington, mentre la città è ricoperta da una coltre di neve di due metri e fuori la...