A partire da aprile 2026, l’amministrazione di Donald Trump ha avviato una serie di misure che portano alla sospensione della collaborazione internazionale in ambito sanitario. La priorità viene data alla tutela degli interessi nazionali, portando alla fine di alcuni accordi e patti globali precedentemente in vigore. La decisione segna un cambiamento rispetto alle politiche di cooperazione sanitaria adottate in passato.

L’amministrazione di Donald Trump, nell’aprile del 2026, sta smantellando la cooperazione sanitaria globale per dare priorità alla sovranità nazionale statunitense. Washington rinegozia i trattati pandemici e i fondi internazionali per trasformare la salute in uno strumento di difesa statale. Il Consiglio per la sicurezza nazionale coordina questa svolta radicale. La Casa Bianca non considera più l’assistenza medica come un atto umanitario, ma come una leva strategica per proteggere i confini e l’autonomia decisionale degli Stati Uniti. Questa nuova dottrina si traduce in una revisione sistematica di ogni accordo internazionale. L’obiettivo è garantire che le risorse americane servano prima di tutto i propri cittadini, seguendo rigorosamente la linea dell’America First. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e la salute globale: addio ai patti, ora è difesa di Stato

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