Il presidente ha annunciato di aver consegnato un ultimatum, segnando un passo deciso nella situazione attuale. Nel frattempo, il Pakistan e la Turchia stanno cercando di negoziare una tregua, mentre la Repubblica islamica ha respinto le proposte presentate, proponendo invece un documento con dieci punti. Il leader statunitense ha commentato che, nonostante i progressi, le azioni intraprese non sono sufficienti.

Sono ore di alta tensione quelle che sta attraversando la crisi iraniana. Stasera (alle ore 20 di Washington Dc), è prevista la scadenza dell’ultimatum fissato da Donald Trump: a meno che Teheran non riapra lo Stretto di Hormuz, il presidente statunitense, che domenica non ha escluso l’eventualità di schierare truppe di terra, si è detto pronto a colpire le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica. Uno scenario, questo, che ha innescato la dura reazione del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. «Le conseguenze di una situazione del genere non si limiteranno all’Iran e alla regione, ma avranno anche effetti devastanti... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump conferma: «Oggi l’ultimatum». Pakistan e Turchia cercano la tregua

L'Iran respinge ufficialmente la tregua, controproposta in 10 punti a Usa e Pakistan. Trump: "Vorrei tenere il petrolio"Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che Teheran "non può avere armi nucleari" e rilancia l'ultimatum di martedì: cosa succede ora L’Iran ha...

Bitcoin vola a 70mila dollari: Trump tra ultimatum e tregua in IranBitcoin ha registrato un’impennata questo lunedì 6 aprile 2026, mentre Donald Trump alterna minacce di attacchi militari a prospettive di accordi...

Temi più discussi: Imperialismo umorale | Trump conferma di non avere idea di cosa stia facendo in Iran; Usa, Trump conferma l’introduzione di dazi al 100% sui farmaci; L'anno orribile dei dazi di Trump: dalle t-shirt ai dolci, tutti i rincari folli per gli americani; Conte è un amico di Trump, lo chiama Giuseppi. Tra noi una chiacchierata e ottimo cibo: l'inviato del presidente Usa Zampolli conferma l'incontro con il leader M5S.

Ultimatum di Trump all’Iran, oggi la deadline: Possiamo distruggervi(Adnkronos) – La conferma sulla scadenza imminente dell’ultimatum all’Iran con la minaccia di distruggere il Paese in una notte. Donald Trump torna all’attacco contro Teheran, in una giornata scandi ... sassarinotizie.com

Trump avverte l'Iran, 'accordo in 48 ore o sarà l'inferno'Mentre il presidente Donald Trump minaccia un'escalation della guerra ricordando alla leadership di Teheran, con un post su Truth, che ha ancora 48 ore per la firma di un accordo o per l'apertura ... ansa.it

Sesta settimana di guerra in Iran. Il presidente americano Donald Trump conferma l'ultimatum a martedì. "La loro proposta è un grande passo, ma insufficiente. Senza accordo, potremmo distruggerli in 4 ore", ha detto il tycoon. Il regime: "La sua retorica non - facebook.com facebook

Guerra Iran, Trump conferma l'ultimatum a martedì #iran x.com