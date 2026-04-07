Trump agli astronauti di Orion | Non vedo l' ora di vedervi alla Casa Bianca – Il video

Durante un evento, un ex presidente ha rivolto un messaggio agli astronauti coinvolti nella missione Orion, dicendo di non vedere l'ora di incontrarli nello Studio Ovale. Ha anche menzionato che chiederà a un collaboratore di portarli a incontrarlo e ha detto che chiederà loro un autografo, perché ritiene che siano degni di questo gesto. Il video dell'intervento è stato diffuso dall'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 "Non vedo l'ora di vedervi nello Studio Ovale. Chiederò a Jared di portarvi da me e chiederò il vostro autografo, perché non chiedo spesso autografi, ma voi lo meritate. Siete davvero qualcosa di speciale, tutto il mondo ne sta parlando. Non vedo l'ora di avervi nello Studio Ovale alla Casa Bianca e celebreremo i vostri incredibili risultati e trionfi. È una cosa importante, tutto il mondo ne sta parlando. Se avete tempo, io troverò sicuramente il tempo. Anch'io sono molto impegnato, come sapete, ma troverò assolutamente il tempo e ci vedremo. e vi farò un grande saluto a nome del popolo americano e non solo", così il Presidente degli Stati Uniti agli astronauti della Nasa diretti verso la Luna. 🔗 Leggi su Open.online

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