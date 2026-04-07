A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum concesso all’Iran per raggiungere un accordo, fissata alle 20 di martedì 7 aprile 2026, l’ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto minacce a Teheran. La comunicazione arriva in un momento di crescente tensione tra le due parti, con l’ultimatum che si avvicina e senza che siano stati annunciati progressi significativi nei negoziati.

A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum concesso all’Iran per trovare un accordo, fissato alle 20 di martedì 7 aprile 2026, Trump torna a minacciare Teheran. «Stasera un’intera civiltà morirà, per non tornare mai più. Non voglio che ciò accada, ma probabilmente accadrà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambiamento di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse potrà accadere qualcosa di rivoluzionalmente meraviglioso, CHI LO SA? Lo scopriremo stasera, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte finiranno finalmente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum: «Un’intera civiltà morirà»

Alle 2 di notte scade l'ultimatum all'Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà, sarà uno dei momenti più importanti della storia"Il post apocalittico del presidente Usa che evoca il regime change: "Potrebbe accadere qualcosa di straordinario e rivoluzionario.

La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

Iran, Trump: Un'intera civiltà morirà questa notte, per non tornare mai più

Temi più discussi: Trump, nuovo attacco agli alleati e il rebus guerra: 24 ore di giravolte; Trump minaccia altre tre settimane di duri attacchi. Beirut al collasso per i profughi; Iran, i mercati scommettono sulla fine della guerra; Trump scuote il fronte interno, via ministra e generale, ponti bombardati in Iran.

«Un’intera civiltà morirà stanotte», Donald Trump evoca l’arma atomica contro l’Iran: cosa potrebbe accadere allo scadere dell’ultimatumUna notte che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia contemporanea. A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto da Donald ... msn.com

Breve storia degli ultimatum di Trump all’IranDonald Trump ha annunciato lunedì che questa volta il suo ultimatum all’Iran è «definitivo». Ha detto che se l’Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz e non accetterà un accordo con gli Stati Uniti ent ... ilpost.it

Durante la festa delle uova di Pasqua alla Casa Bianca, un bambino non riconosce Melania Trump e chiede più volte: “Chi è quella”. Per stemperare l’imbarazzo della First Lady, il presidente Donald Trump interviene con una battuta: “È una star di Hollywoo - facebook.com facebook

Tensione altissima: arriva la minaccia di Trump TRUMP: “UN’INTERA CIVILTÀ MORIRÀ STANOTTE” x.com