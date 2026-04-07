Trump a Easter Egg Roll ai bambini | Rivendete i miei autografi a 25.000 dollari su eBay – Il video

Durante l'evento annuale di Pasqua alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto alcune battute ai bambini, offrendo di firmare autografi. In un video diffuso, ha suggerito che gli autografi potrebbero essere rivenduti a 25.000 dollari su eBay. La scena ha attirato l'attenzione di molti spettatori e ha suscitato diverse reazioni sui social media.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Posso firmarvi degli autografi. Potreste venderli a 25.000 dollari su eBay", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai bambini all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Tajani batte Renzi e Calenda nei portafogli vip. Dal... 🔗 Leggi su Open.online

Trump ai bambini dell’Easter Egg Roll: “Rivendete i miei autografi su eBay per 25mila dollari”Donald Trump ha trasformato il tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca in un’occasione per dialoghi a tratti surreali con i giovani ospiti.

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Trump e Melania partecipano all'Easter Egg Roll a Casa Bianca: Usa non sono mai andati meglio(Agenzia Vista) Washington, 07 aprile 2026 Oggi è un giorno molto speciale. È un giorno in cui celebriamo Gesù, è un giorno in cui celebriamo la ... quotidiano.net

Trump con Melania all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca: «Gli Usa non sono mai andati meglio» x.com

Quando nelle foto ufficiali della Casa Bianca quello più serio è il tizio con le orecchie lunghe… allora c’è di che preoccuparsi. Benvenuti al glorioso circo del White House Easter Egg Roll: la tradizione più zuccherosa della politica americana, dove i bambini rot - facebook.com facebook