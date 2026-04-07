A Barletta, tre individui coinvolti in un’impresa di filati in alluminio e ferro sono stati denunciati per aver sottratto fondi pubblici. Le accuse si riferiscono all’utilizzo di società di copertura situate in Francia, attraverso le quali avrebbero effettuato operazioni illecite. Contestualmente, in Francia, sono stati sequestrati 11 milioni di euro legati alle truffe.

A Barletta, tre persone legate a un’impresa di filati in alluminio e ferro sono state denunciate per aver sottratto fondi allo Stato tramite l’uso di società di copertura in Francia. L’operazione ha portato al congelamento di asset per 11 milioni di euro. L’inchiesta riguarda l’amministratore di fatto della realtà produttiva, la moglie, che ricopriva il ruolo di amministratrice di diritto, e un ulteriore familiare. I tre sono accusati di aver creato entità giuridiche nel territorio francese per evitare il versamento delle imposte in Italia. Il meccanismo dell’evasione e il colpo allo sversamento fiscale. Le attività fittizie stabilite in Francia servivano a agevolare le operazioni dell’azienda barlettese, permettendo di mantenere aperti i conti senza però onorare i debiti con l’erario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffe in Francia e 11 milioni sequestrati: colpo a Barletta

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