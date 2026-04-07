Trovata morta la balena grigia che aveva risalito un fiume nello stato di Washington

Una giovane balena grigia, che aveva risalito un fiume nello stato di Washington, è stata trovata senza vita. La balena aveva raggiunto l’interno del fiume, probabilmente in cerca di cibo. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e stanno conducendo ulteriori accertamenti sulla causa del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione tra le associazioni di tutela ambientale e gli esperti di fauna marina.