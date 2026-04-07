Un commento del giornalista evidenzia che il calendario dell'Inter sembra favorevole agli impegni futuri, suggerendo che la squadra potrebbe approfittare di alcune occasioni. La frase include una condizione legata alle prestazioni del Napoli, indicando che i risultati della squadra rivale potrebbero influenzare la posizione in classifica dell'Inter. La dichiarazione si concentra sulle dinamiche sportive senza aggiungere valutazioni personali o interpretazioni.

Inter News 24 Trevisani avvisa: «Inter calendario che sorride! Se il Napoli non vince.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il dibattito sulla Serie A si accende e la domanda che tutti gli appassionati si pongono rimane una: la corsa verso il titolo è davvero conclusa? Durante l’ultima puntata della nota trasmissione televisiva Pressing, in onda sulle reti Mediaset, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha espresso un parere controcorrente che ha scosso l’opinione pubblica sportiva. PAROLE – « Scudetto? Il calendario sorride all’Inter, che in trasferta affronterà Torino, Lazio e Bologna che non hanno più obiettivi. Non dimentichiamo che all’Inter bastano cinque vittorie per essere campione d’Italia, e se il Napoli non le vince tutte anche meno » Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Milan, Trevisani: “Campionato finito al 75%, che però non è 100%. Se l’Inter vince contro il Bodo …”Il Milan, dopo la sconfitta con il Parma, abbandona - quasi definitivamente - la lotta scudetto.

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Trevisani: Non so quando ma l'Inter in una partita collasserà come a Firenze. Altrimenti vuol dire che sono robotRiccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, durante l'ultima puntata di Pressing ha parlato dell'Inter:Champions? Se l'Inter ripete la gara dell'andata, secondo me passa il turno. Anche perché ... calciomercato.com