Oggi nel tardo pomeriggio si sono verificati disagi sui treni delle linee S1 e S3 tra Milano e Saronno, a causa di un guasto tra le stazioni di Garbagnate Milanese e Novate Milanese. La problematica ha portato a ritardi e cancellazioni, coinvolgendo i pendolari in quella tratta. La circolazione ferroviaria sulla linea ha subito rallentamenti significativi, creando disagi tra i viaggiatori.

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Trenord, guasto tra Garbagnate e Novate, ritardi e cancellazioni dei treni tra Milano e Saronno

Treni, guasto agli impianti a Rogoredo: pomeriggio da incubo per i pendolari tra cancellazioni e ritardiLodi, 26 marzo 2026 -Pomeriggio da incubo per i pendolari della direttrice ferroviaria tra il Lodigiano e Milano.

Leggi anche: Sciopero dei treni in Lombardia: dalle 21 stop a Trenord e Trenitalia, ritardi e cancellazioni

Si parla di: Milano ritardi fino a 45 minuti e disagi per i pendolari Trenord.

Trenord, guasto tra Garbagnate e Novate, ritardi e cancellazioni dei treni tra Milano e SaronnoRitardi e cancellazioni sulle linee S1 e S3 per un guasto tra Garbagnate Milanese e Novate. Disagi per i pendolari nel tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile, ... ilnotiziario.net

Treni, guasto agli impianti a Rogoredo: pomeriggio da incubo per i pendolari tra cancellazioni e ritardiLinea ferroviaria in tilt tra Milano e il Lodigiano, decine di treni soppressi e marciapiedi affollati alla stazione di Lodi ... msn.com