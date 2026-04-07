Oggi nel tardo pomeriggio si sono verificati ritardi e cancellazioni sui treni delle linee S1 e S3 tra Milano e Saronno a causa di un guasto tra le stazioni di Garbagnate Milanese e Novate. La problematica ha causato disagi ai pendolari che viaggiavano lungo questa tratta. La circolazione dei treni è stata temporaneamente rallentata o interrotta nel tratto interessato. La situazione si è protratta per diverse ore, creando difficoltà per gli utenti coinvolti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Treni, guasto agli impianti a Rogoredo: pomeriggio da incubo per i pendolari tra cancellazioni e ritardiLodi, 26 marzo 2026 -Pomeriggio da incubo per i pendolari della direttrice ferroviaria tra il Lodigiano e Milano.

Temi più discussi: Trenord, guasto tra Garbagnate e Novate, ritardi e cancellazioni dei treni tra Milano e Saronno; Milano, ritardi fino a 45 minuti e disagi per i pendolari Trenord; Guasto ferroviario a Meda: ritardi fino a 30 minuti; Trenord guasto tra Garbagnate e Novate ritardi e cancellazioni dei treni tra Milano e Saronno.

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Trenord, consegnato il terzo treno a idrogeno HMU 214: arriva l’unità 006 x.com