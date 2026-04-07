Treno in fiamme incendio in stazione VIDEO

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Dicomano, in piazza della Stazione, per l’incendio di un locomotore alimentato a gasolio. L’allarme è scattato alle 17.35. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve e dalla sede centrale, supportati da mezzi aggiuntivi. Il convoglio è stato evacuato dal personale di Ferrovie dello Stato, che ha fatto scendere i passeggeri presenti. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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La Strage di Viareggio

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Incendio nel bosco in zona TavernePompieri in azione per domane le fiamme sul pendio che sovrasta la linea ferroviaria al Dosso - Segnalati roghi anche in zona monti di Bigorio e ad Arosio ... rsi.ch

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Attimi di terrore alla stazione di Northgate: schizofrenico cerca di spingere un uomo sotto il treno in arrivo. Salvo per un soffio - facebook.com facebook